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Херсонщина: Збройні сили звільнили ще сім населених пунктів

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 14:31 glavcom.ua
Херсонщина: Збройні сили звільнили ще сім населених пунктів
Бійці ЗСУ звільнили від рашистів 53 населених пункти в Херсонській області
фото ілюстративне

Рашисти продовжують обстрілювати деокуповані території

Деокупація Херсонщини продовжується. Українські захисники звільнили від окупантів ще сім населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомив тимчасовий очільник ОВА Дмитро Бутрій в ефірі телемарафону.

«На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми надаємо цю інформацію лише тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування», – зазначив Бутрій.

Назви звільнених населених пунктів поки не розголошуються. Практично усі вони піддаються постійному обстрілу росіян. Очільник ОВА наголосив, що місцевим жителям повертатися на деокуповані території поки зарано.

Вчора повідомлялося, що від рашистів на Херсонщині звільнено 46 населених пунктів. Більшість звільнених населених пунктів розташовані на півночі регіону – на кордоні з Дніпропетровською областю. Ще кілька були звільнені на півдні на кордоні з Миколаївською областю. На деокупованій території є села, які практично зруйновані на 90%.

До слова, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.

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Теги: Херсонщина ЗСУ окупанти Україна росія війна

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