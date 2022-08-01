«Референдум» на окупованій Херсонщині. Соратниця Колихаєва розкрила план загарбників 

Колаборанти планують до організації «референдуму» залучити людей, котрі ведуть асоціальний спосіб життя

Окупаційна влада активізувалася у справі організації псевдореферендуму з приєднання Херсонщини до Росії. Українців заманюють подачкою у вигляді 10 тис. рублів в обмін на персональні дані. Про це розповіла в інтерв'ю «Главкому» секретарка міської ради Херсона, представниця фракції партії імені мера «Нам тут жити» Галина Лугова, яка тимчасово виконує повноваження міського голови.

«Безперечно, на реалізацію показухи з «референдумом» задіяно місцевих колаборантів. Також ставка робиться на малозабезпечені верстви населення, людей, котрі ведуть асоціальний спосіб життя. Зокрема, це п’яниці та наркомани, які з початком війни залишилися в окупованому Херсоні. Також до них приєднаються люди-заручники ситуації, яких під дулом автомата приведуть «на голосування», – повідомила вона.

Що стосується конкретної дати, то її не озвучують. Раніше говорилося про 11 вересня, але колаборанти планують раніше провести псевдореферендум. Для цього можуть залучити не лише потужності місцевих типографій, а й кримських, щоб надрукувати папірці під виглядом «бюлетенів».

Також Галина Лугова розповіла, що деякі пенсіонери з Херсона отримують пенсії в рублях. Але нещодавно окремі пенсіонери зверталися до фейкового пенсійного фонду за цими виплатами. Окупанти порадили їм трохи зачекати, посилаючись, що цей процес дещо призупинено. Очевидно, що це зайвий раз підтверджує – в окупаційної влади досить хитка ситуація.

Нагадаємо, СБУ викрила зрадників, які готували «референдум» на Херсонщині.

За даними розвідки, Росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій.



Як відомо, тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.