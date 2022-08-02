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Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:42 glavcom.ua
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Ворог продемонстрував ще один «жест доброї волі»
gur.gov.ua

Загарбники спочатку влаштували димову завісу від Himars 

На залізничній станції «Каланчак» у Херсонській області 31 липня окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

«На залізничну станцію «Каланчак» Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів. О восьмій годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів Himars, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалося через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух у напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся», – йдеться у повідомленні.

В ГУР зробили припущення, що імовірно, вибух 31 липня став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів у ході створення димової завіси.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 липня українські військові влучили по рашистському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами. 

Напередодні українська авіація за день завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області.

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Теги: потяг Херсонщина окупанти

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