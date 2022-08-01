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«Петля затягується все дужче». Чого людям катастрофічно бракує на окупованій Херсонщині

Надія Клочко
Сьогодні, 19:01 glavcom.ua
«Петля затягується все дужче». Чого людям катастрофічно бракує на окупованій Херсонщині
У перший день вторгнення росіяни зайшли майже на все лівобережжя Херсонщини
фото з відкритих джерел

«Херсонці у розпачі, але не втрачають віри у Збройні сили України»

Жителі окупованої Херсонщини особливо гостро відчувають дефіцит ліків та побутової хімії. Також у люди опинилися у скрутному становищі через блокування окупантами роботи українських банків на захопленій території. Про це розповіла секретарка Херсонської міської ради Галина Лугова у інтерв’ю «Главкому».

«Їм (жителям окупованої Херсонщини – «Главком») дуже складно. Ключова проблема – брак ліків. Ті російські, що надходять до аптек, неякісні. Досить гостро стоїть питання забезпечення миючими засобами та засобами особистої гігієни. Зокрема, пляшка шампуню у Херсоні коштує 600 грн», – зазначила Лугова.

Чиновниця також розповіла, що на території Херсонщині перестали працювати українські банки. За її словами, окупанти влаштували «полювання на гривню»: вишукують магазини, які ще приймають розрахунок українськими банківськими картками і виривають термінали.

«Все ж таки більшість людей виживають за рахунок того, що мають городи та дачні ділянки. Є випадки й бартерного розрахунку: я тобі яйця – ти мені борошно. Або людина викопала город, а власник ділянки розрахувався з нею частиною урожаю», – сказала вона.

Секретарка Херсонської міськради додала, що херсонці у розпачі від ситуації у регіоні, однак вони не втрачають віри у наші Збройні сили.

«Попри це із кожним днем петля все дужче і дужче затягується. Херсонці у розпачі, але не втрачають віри у Збройні сили України», – сказала чиновниця.

Заяви окупантів про наміри перевести Херсонщину «в рублеву зону», як вважає Лугова, є методом психологічного тиску на жителів окупованих територій.

«Це психологічний тиск з метою вбити у людей сподівання і посіяти зневіру, що вони покинуті напризволяще. Мовляв, українська влада про вас не дбає і не захистить, українські банки перестали працювати... Тому окремі херсонці, котрі перебувають на межі виживання, вимушено йдуть на співпрацю з орками, беруть їхні подачки у вигляді гидкої тушонки, круп та макаронів», – сказала секретарка Херсонської міськради.

Нагадаємо, раніше в.о. глави Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій повідомив, що українські військові звільнили від окупантів вже 46 населених пунктів. За його словами, більшість звільнених населених пунктів розташовані на півночі регіону – на кордоні з Дніпропетровською областю. Ще кілька були звільнені на півдні на кордоні з Миколаївською областю. На деокупованій території є села, які практично зруйновані на 90%.

31 липня у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи

Крім того, про знищення ешелону стало відомо сьогодні. Як повідомлялося, українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області. 

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Теги: росія війна окупанти окупація Херсон Херсонщина

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