Херсонщина: ЗСУ звільнили майже пів сотні населених пунктів

Декілька сіл зруйновані на 90%

Деокупація Херсонщини продовжується. Українські бійці звільнили від рашистів вже 46 населених пунктів. Про це повідомив в.о. глави місцевої обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій під час брифінгу.

Зазначається, що більшість звільнених населених пунктів розташовані на півночі регіону – на кордоні з Дніпропетровською областю. Ще кілька були звільнені на півдні на кордоні з Миколаївською областю.

На деокупованій території є села, які практично зруйновані на 90%. Вони і зараз перебувають під постійними обстрілами, а населення в основному виїхало.

ОВА вкотре закликає мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині Збройні сили знищили один із найбільших рашистських складів.

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 липня українські військові тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

Крім складу у Високому, Збройні сили знищили ще один склад на Бериславщині. Втрати окупантів складають 2 гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 33 російських військових.

До слова, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.