«Весь день оркам прилітає». Хлань повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

Українські військові цілий день «працюють» по окупантах у Херсонській області. ЗСУ б'ють по ремонтних базах і складах російських військ. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він зазначив, що захисники вдарили по Антонівському мосту, «щоб ще раз підтвердити його не функціональний статус». Окрім того, у Таврійську детонують боєприпаси, ще були «прильоти» у Бериславі, Новій Каховці, Олешках, Новій Збур'ївці.

«Відрізаємо росіян від можливості підкріплення і знищуємо. 200-ті, 300-ті, які назавжди залишаться без кінцівок, бо колись зважились прийти на нашу землю з війною», – написав Хлань.

Він не повідомляє про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації.

Окрім того, Хлань зазначив, що вранці було скоєно замах на російського майора, якого відправили в область «начальником дежурной части ГИБДД». Поруч з його автомобілем, де була й родина загарбника, спрацював вибуховий пристрій.

«Відповідно на фоні всіх цих подій, орки шукають тих, хто повідомляє координати їхнього розміщення, партизанів, а також людей з активною проукраїнською позицією. Тривають незаконні арешти та викрадення. Поїхати з області все ще можливо, мова як і раніше йде про маршрут через Василівку, що не є зеленим коридором. Але наразі обласна військова адміністрація допомагає з виїздом і є можливість компенсувати частину грошей, витрачених на дорогу», – додав Хлань.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.