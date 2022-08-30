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«Весь день оркам прилітає». Хлань повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Альона Боженко
glavcom.ua
«Весь день оркам прилітає». Хлань повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
ЗСУ знищують окупантів на Херсонщині
фото ілюстративне

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

Українські військові цілий день «працюють» по окупантах у Херсонській області. ЗСУ б'ють по ремонтних базах і складах російських військ. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. 

Він зазначив, що захисники вдарили по Антонівському мосту, «щоб ще раз підтвердити його не функціональний статус». Окрім того, у Таврійську детонують боєприпаси, ще були «прильоти» у Бериславі, Новій Каховці, Олешках, Новій Збур'ївці.

«Відрізаємо росіян від можливості підкріплення і знищуємо. 200-ті, 300-ті, які назавжди залишаться без кінцівок, бо колись зважились прийти на нашу землю з війною», – написав Хлань.

Він не повідомляє про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації.

Окрім того, Хлань зазначив, що вранці було скоєно замах на російського майора, якого відправили в область «начальником дежурной части ГИБДД». Поруч з його автомобілем, де була й родина загарбника, спрацював вибуховий пристрій.

«Відповідно на фоні всіх цих подій, орки шукають тих, хто повідомляє координати їхнього розміщення, партизанів, а також людей з активною проукраїнською позицією. Тривають незаконні арешти та викрадення. Поїхати з області все ще можливо, мова як і раніше йде про маршрут через Василівку, що не є зеленим коридором. Але наразі обласна військова адміністрація допомагає з виїздом і є можливість компенсувати частину грошей, витрачених на дорогу», – додав Хлань.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.

Читайте також: Оптимізм із вибитими шибками. Подробиці українського контрнаступу на Херсонщині
Теги: ЗСУ війна Херсонщина наступ

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