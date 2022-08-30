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Контрнаступ на Херсон. ЗСУ знищили базу росіян на винзаводі

Надія Клочко
glavcom.ua
Контрнаступ на Херсон. ЗСУ знищили базу росіян на винзаводі
Наразі триває контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Рашисти стали активніше використовувати житлові масиви

Протягом доби ударами Himars Збройні сили України знищили військову базу окупантів на вулиці Паровозній у Херсоні. Йдеться про приміщення на території винзаводу, де мешкали росіяни. Про це «Главкому» повідомила виконувачка повноважень херсонського міського голови, секретар міської ради Галина Лугова.

Також. За словами чиновниці, знищено будівлю лісгоспу в Антонівці, разом із окупантами.

«Тактика цих орків зрозуміла: вони розпорошили свої сили і засоби у різних населених пунктах. Останнім часом почали активніше використовувати житлові масиви. Наприклад, на вулицях Антонівки росіяни встановили установки «Град» і обстрілюють з них Миколаївську і Дніпропетровську області», – пояснила цинічну тактику ворога секретар міської ради.

Паралельно з арсеналами і базами окупантів, ЗСУ виводили з ладу мости, відрізаючи шляхи постачання нових ресурсів ворогу. Вчора стало відомо, що ударами з артилерії знищено всі великі переправи у Херсонській області, і тепер вони придатні тільки для пішоходів. Також українські військові завдали удару по баржі окупантів біля Антонівського мосту. 

Наразі, за словами Лугової, Антонівським мостом пересувається цивільний транспорт, однак інтенсивність руху дуже повільна. Переміщення військової техніки переправою не відбувається.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.

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Теги: війна Херсонщина окупанти Херсон окупація ЗСУ

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