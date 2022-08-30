«Південь» підтвердив нові удари ЗСУ по мостах на Херсонщині

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по мостах

Українські бійці за ніч ліквідували на півдні 159 окупантів

Українські бомбардувальники протягом ночі нанесли два удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Крім того, Збройні сили України пошкодили три мости на Херсонщині.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу», – йдеться в повідомленні.

Підсумкові втрати ворога за ніч склали виведених з ладу 159 рашистів та 60 одиниць ворожої техніки, зокрема, п’ять танків Т-72, три гаубиці «Мста-Б», пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, п’ять протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.