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Хмарно з проясненнями: погода на 23 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хмарно з проясненнями: погода на 23 березня
Прогноз погоди на 23 березня
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в місті Київ та області

У неділю, 23 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У декількох областях очікуються опади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних Житомирській та Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 1-6° тепла; вдень 9-14° тепла, в Карпатах 5-10° тепла.

Хмарно з проясненнями: погода на 23 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла; в Києві вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла.

Вдень 23 березня пориви вітру 15-20 м/с. 

Також цього дня у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підпрємств та руху транспорту.

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Теги: вітер погода

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