Європейський Союз готовий брати участь у наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України, але не розглядає двосторонні консультації з Москвою як формат своєї участі. Про це заявила речниця Європейської комісії Паула Пінью, пише «Главком».

За її словами, лідери ЄС погодили склад європейської переговорної команди. До неї увійдуть представники п'яти країн – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Європейської комісії та Європейської ради.

«Ми готові перейти до багатостороннього формату обговорень. Конкретні місця проведення зустрічей ще не обговорювалися. Ми абсолютно готові долучитися до переговорів на багатосторонньому рівні», – сказала Пінью.

Вона також уточнила, що Євросоюз уже проводив зустрічі з Україною та американськими партнерами щодо шляхів досягнення миру. Наразі європейська сторона працює над змістом майбутніх переговорів, зокрема над питаннями надійних юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України та післявоєнного відновлення.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва запросила європейських представників до російської столиці для обговорення питань європейської безпеки та позиції Європи щодо переговорного процесу. Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не погоджувала участь європейців у наступному раунді переговорів щодо України.

Таким чином, у Брюсселі підтвердили готовність до діалогу з Росією, але наполягають, що він має відбуватися за участю інших сторін. Дата та місце наступної зустрічі наразі не оголошені.

Варто нагадати, що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні відбудеться незабаром.