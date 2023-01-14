Головне за ніч: «бавовна» у Мелітополі та страшний торнадо у США

В окупованому Мелітополі ніч пройшла не дуже спокійно

У центральній частині окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух

«Главком» зібрав головні новини ночі 14 січня. Мер окупованого Мелітополя повідомив про вибух в окупованому місті. Також у США вирує стихійне лихо: у центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо.

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Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН формулу миру

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із головою Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кьорьоші свої ініціативи та формулу миру. Відповідна публікація з'явилась у Twitter Джапарової .

«Україна високо оцінює рішучу відданість Чаби Кьорьоші дотриманню Статуту ООН, який ми повністю поділяємо», – йдеться у дописі.

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Джапарова зазначає, що вони обговорили ініціативи України в наступному місяці та формулу миру. Заступник міністра назвала її механізмом відновлення безпеки та справедливості в усьому світі.

Китай виступив проти постачання зброї в Україну

Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь заявив, що постачання зброї в Україну лише посилює конфлікт і може призвести до ще більшої конфронтації.

Дипломат закликав країни, які мають великий вплив на поточну ситуацію, сприяти налагодженню діалогу між Росією та Україною.

«Посилення санкцій або постачання озброєнь загрожують тим, що ситуацію все складніше врегулювати, а також можуть призвести до посилення конфронтації», – заявив Чжан Цзюнь.

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В окупованому Мелітополі прогримів сильний вибух

У центральній частині тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

«Гучний ранок у Мелітополі. Щойно у місті пролунав вибух, який чули жителі центральної частини міста», – йдеться у повідомленні Федорова.

За його словами, скільки б підказок Сили оборони не давали окупантам, ті ніяк не зрозуміють: якнайшвидше зникнення з України – запорука спокійних днів і ночей.

«Що ж, наші захисники будуть пояснюватися більш доступно», – наголосив мер Мелітополя.

Страшний торнадо у США

Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, який обрушився на південний схід США. Очікується, що кількість загиблих може збільшитися. Про це повідомляє Reuters.

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Також повідомляється, що десятки будинків повністю зруйновані, знеструмленими залишаються десятки тисяч домоволодінь.

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоус, у центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо. Рятувальні команди шукали зниклих безвісти в окрузі Отауга в Алабамі, де було зареєстровано сім смертей.

Губернатор Джорджії Браян Кемп підтвердив, що дві людини загинули внаслідок урагану в четвер. За словами коронера округу Баттс Лейсі Прю, 5-річна дитина загинула внаслідок падіння дерева на машину, через що дорослий пасажир перебував у критичному стані, коли вони їхали додому.

Губернатор Алабами Кей Айві у четвер оголосив надзвичайний стан у шести округах регіону.

Яким способом РФ досягатиме цілей в Україні

Росія «готова досягти цілей» у розв'язаній війні проти України під час переговорів. Таку заяву зробив постпред Росії в ООН Василь Небензя під час засідання.

За його словами, Москва готова до досягнення цілей у ході переговорів або військових дій.

«Якщо цього результату можна буде досягти за допомогою переговорів, то ми до такого сценарію готові. Якщо ж ні, то всі поставлені завдання будуть досягнуті військовими засобами», – вважає Небензя.

Він відкинув мирний план президента України Володимира Зеленського.

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Україна передала ворогу список з 800 полонених воїнів

У ході перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою щодо звільнення українців Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець передав російській стороні поіменний список з 800 поранених військових, які утримуються в полоні. Україна сподівається на їхню репатріацію.

«Йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожній зі сторін. Ця ініціатива пролунала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, є пораненими і важкопораненими. Це практично 800 наших поранених», – сказав Лубінець.