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Кім: В Україну залетіли дві групи «Шахедів»

glavcom.ua
Кім: В Україну залетіли дві групи «Шахедів»
фото ілюстративне

Один безпілотник знищений силами ППО

Прямо зараз в Україну залетіли дві групи «мопедів» у напрямках Пологи, Дніпро, Мелітополь, Миколаїв, повідомив у телеграм очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі. 

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Теги: війна росія тероризм безпілотник Віталій Кім Миколаїв Запоріжжя

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