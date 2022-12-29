Сьогодні ЗСУ поставить новий рекорд зі збиття – Кім

Кілька ракет вже збито силами ППО

Росіяни запустили керовані ракети в кілька черг

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім нагадує українцям, що знімати прильоти категорично не можна. Про це він написав у Facebook.

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«Нагадую, ракети керовані в кілька черг – це означає, що знімати прильоти категорично не можна. Сьогодні ЗСУ поставить новий рекорд зі збиття», – йдеться в повідомленні.

Також до українців звернулося Міністерство внутрішніх справ.

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Станом на 8 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що зараз у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.

Кілька ракет вже збито силами ППО.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль.

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До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.