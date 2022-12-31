У Миколаєві чути вибухи: Кім повідомив про «прильоти» (відео)

У результаті обстрілу виникла пожежа

У Миколаєві прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги по Україні. Попередньо, зафіксовано ракетні удари. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, відомо про прильот, спалахнула пожежа.

Наразі поки немає точної інформації про можливих постраждалих чи загиблих внаслідок ворожого удару, зазначає Кім.

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Деталі з’ясовуються.

Зазначимо, вибухи пролунали на Київщині, у Тернопільській, Житомирській Вінницькій областях.Також пишуть, що голосно у Миколаєві та Запоріжжі.

Крім того, у Києві знову й знову чутно гучні вибухи. Зазначається, що працює протиповітряна оборона.

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Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.