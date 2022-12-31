Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Миколаєві чути вибухи: Кім повідомив про «прильоти» (відео)

glavcom.ua
У Миколаєві чути вибухи: Кім повідомив про «прильоти» (відео)
фото з відкритих джерел

У результаті обстрілу виникла пожежа

У Миколаєві прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги по Україні. Попередньо, зафіксовано ракетні удари. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, відомо про прильот, спалахнула пожежа.

Наразі поки немає точної інформації про можливих постраждалих чи загиблих внаслідок ворожого удару, зазначає Кім.

 Деталі з’ясовуються.

Зазначимо, вибухи пролунали на Київщині, у Тернопільській, Житомирській Вінницькій областях.Також пишуть, що голосно у Миколаєві та Запоріжжі.

Крім того, у Києві знову й знову чутно гучні вибухи. Зазначається, що працює протиповітряна оборона.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: пожежа Миколаїв Віталій Кім відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маленькі українці цьогоріч теж мають відчути настрій свята
У Миколаєві встановили мілітарі-ялинку, а в Львові буде класична (фото)
16 грудня, 17:25
ЗСУ збили ворожу ракету над Миколаївщиною
ЗСУ збили ворожу ракету над Миколаївщиною
19 грудня, 08:16
Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожу ракету
Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожу ракету
22 грудня, 08:49

Події в Україні

Ракетна атака напередодні Нового року, повітряна тривога тривала понад три години
Ракетна атака напередодні Нового року, повітряна тривога тривала понад три години
Олексій Резніков написав листа Санті
Олексій Резніков написав листа Санті
Ракетний обстріл Хмельницького: Симчишин розповів деталі
Ракетний обстріл Хмельницького: Симчишин розповів деталі
Ракетний удар по Миколаєву: зросла кількість поранених
Ракетний удар по Миколаєву: зросла кількість поранених
Ракетний обстріл Хмельниччини: поранено четверо людей
Ракетний обстріл Хмельниччини: поранено четверо людей
У Миколаєві чути вибухи: Кім повідомив про «прильоти» (відео)
У Миколаєві чути вибухи: Кім повідомив про «прильоти» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
29K
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
11K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
11K
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8700
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
8637
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту