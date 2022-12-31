Кім попередив про новий обстріл у новорічну ніч

Мова йде як мінімум про один залп С-300

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив про новий обстріл російської окупаційної армії під час бою курантів у Кремлі. Про це очільник Миколаївщини повідомив у телеграм-каналі.

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«Але добре сміється той, хто сміється без наслідків», – застеріг окупантів очільник Миколаївської ОДА.

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Нагадаємо, російські війська сьогодні, 31 грудня, обстріляли селище Наддніпрянське Херсонської області. Внаслідок удару поранено дітей. Діти перебувають в операційній, де хірурги борються за їхнє життя.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.