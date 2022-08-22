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ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції

Альона Боженко
glavcom.ua
ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції
Росіяни здійснили кілька невдалих наземних штурмів на південний захід
фото ілюстративне

Окупанти не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів

Росіяни, ймовірно, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції  й не зможуть захопити більше території в найближчі місяці. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вважають, що окупанти не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів навколо Бахмута та Авдіївки, що є прикладом фундаментальнішої російської військової проблеми – нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні успіхи.

Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоби маневрувати в тилові райони   або вивести з ладу значну частину українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції, проти яких росіяни повинні розпочати нові атаки.

ISW пише, що це недолік, який, ймовірно, перешкодить Росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, хіба що відбудуться серйозні зміни на полі бою.

Російські сили, швидше за все, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, що призведе до оперативних успіхів. Росіянам також потрібно буде сформувати та задіяти додаткові штурмові групи, обладнання та бойовий дух, щоб відновити навіть ці обмежені територіальні просування.

ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції фото 1

Ключові висновки

  • Російські наступальні операції на сході України, ймовірно, вичерпали обмежений імпульс, який вони набрали наприкінці липня, і, ймовірно, досягають кульмінації.
  • Російські військові продемонстрували постійну неспроможність перетворити невеликі тактичні успіхи в оперативні успіхи, недолік, який, ймовірно, перешкодить Росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, за винятком серйозних змін на полі бою.
  • Українська військова розвідка повідомляє, що Росія і Білорусь досягли «термінової» домовленості про ремонт Білоруссю пошкодженої російської авіаційної техніки для повторного використання в Україні. Ця угода може бути частиною спроб Росії використати більш м’який режим санкцій щодо Білорусі, щоб обійти секторальні санкції проти Росії.
  • Російські війська здійснили кілька невдалих наземних штурмів на південний захід і південний схід від Ізюма. Російські війська здійснили наземний наступ на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.
  • Російські війська досягли обмежених успіхів на захід від міста Донецька, але не проводили наземних нападів на адміністративний кордон Донецько-Запорізької області.
  • Російські війська здійснили безуспішні наземні штурми на південний захід від Донецька та продовжили атакувати населені пункти на північний захід і південний захід від Авдіївки.
  • Російські війська здійснили кілька штурмів на лінії фронту Херсон-Миколаїв і частково просунулися на схід від міста Миколаєва.
  • Російські сили, ймовірно, не навчають новобранців дисципліні, створюючи уповноважену силу, яка бере участь у хуліганстві в Росії та незаконній поведінці в Україні.
  • Російська окупаційна влада посилила фільтраційні заходи та викрадення на окупованих територіях напередодні Дня Незалежності України 24 серпня.

Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває 5 російських кораблів-носіїв «Калібрів».

Додамо, українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні.

Також у рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна війна в Україні

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