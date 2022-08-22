ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції

Окупанти не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів

Росіяни, ймовірно, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції й не зможуть захопити більше території в найближчі місяці. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вважають, що окупанти не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів навколо Бахмута та Авдіївки, що є прикладом фундаментальнішої російської військової проблеми – нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні успіхи.

Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоби маневрувати в тилові райони або вивести з ладу значну частину українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції, проти яких росіяни повинні розпочати нові атаки.

ISW пише, що це недолік, який, ймовірно, перешкодить Росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, хіба що відбудуться серйозні зміни на полі бою.

Російські сили, швидше за все, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, що призведе до оперативних успіхів. Росіянам також потрібно буде сформувати та задіяти додаткові штурмові групи, обладнання та бойовий дух, щоб відновити навіть ці обмежені територіальні просування.

Ключові висновки

Російські наступальні операції на сході України, ймовірно, вичерпали обмежений імпульс, який вони набрали наприкінці липня, і, ймовірно, досягають кульмінації.

Російські військові продемонстрували постійну неспроможність перетворити невеликі тактичні успіхи в оперативні успіхи, недолік, який, ймовірно, перешкодить Росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, за винятком серйозних змін на полі бою.

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