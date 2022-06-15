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  4. «Лежимо в госпіталі, не лікують»: окупанти скаржаться на ставлення в РФ (відео)
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    Події в Україні

    «Лежимо в госпіталі, не лікують»: окупанти скаржаться на ставлення в РФ (відео)

    СБУ перехопила розмову двох окупантів - «Лежимо в госпіталі, не лікують»: окупанти скаржаться на ставлення в РФ (відео)
    СБУ перехопила розмову двох окупантів
    фото з відкритих джерел

    Вороги губляться в лісах і нарікають на медицину вдома

    Російські військові жаліються на відсутність лікування в російських шпиталях та розповідають про загублених на полях товаришів. Про це повідомляється в перехопленій СБУ розмові окупантів.

    «200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася», – обговорюють окупанти.

    Один з них каже, що «зараз так буде всюди». Розповідає, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталя в інший:

    «То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже – ред.). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Дупа…», – розповів він.

    Крім того, рашисти скаржаться на жалюгідність своєї армії та розповідають про неможливість звільнитися та повернутися додому.

    Нагадаємо, бойові дії в Україні – на критичній стадії – Sky News.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    «Лежимо в госпіталі, не лікують»: окупанти скаржаться на ставлення в РФ (відео)