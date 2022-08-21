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Окупанти відмовляються іти у наступ і сподіваються поїхати додому (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти відмовляються іти у наступ і сподіваються поїхати додому (аудіо)
Росіяни сподіваються поїхати додому вже цього місяця
фото з відкритих джерел

У рашистів загорівся несправний танк, екіпажу довелося тікати

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергову перехоплену розмову окупанта зі своїми рідними. Той бадьорим голосом повідомляє добрі новини – вже цього місяця їх повернуть у Росію.

Росіянин також розповідає, нещодавно у них загорівся несправний танк, екіпажу довелося тікати.

Солдат розказує про масову відмову іти у наступ.

Нагадаємо, через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітрянодесантних військ країни-окупанта прийнято рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду.

Раніше повідомлялося, що Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії.

Зауважимо, що на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.

Читайте також: Чому російські військовослужбовці відмовляються воювати в Україні та як Росія намагається повернути їх на фронт

 

Теги: розвідка війна танки рашисти

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