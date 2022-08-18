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Полонений окупант пояснив, що таке «нормальний туалет» для росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
Полонений окупант пояснив, що таке «нормальний туалет» для росіян
Окупант розповів про своє бачення поняття «нормальний туалет»
фото: скріншот із відео

Російський окупант розповів про побутові умови у своєму домі

Блогер Володимир Золкін оприлюднив чергове інтерв’ю з полоненим російським військовим. Цього разу героєм інтерв’ю став 27-річний буддист із російської Туви Оюн Санчаа Салимович. Серед тем, які обговорювалися під час інтерв'ю йшлося, зокрема, і про туалети, якими користуються жителі російських глибинок.

Полонений окупант розповів, що душу у нього в домі немає, але є «банька». Також він зазначив, що туалету з унітазом в домі немає, але є «нормальний» – дерев’яний туалет у дворі.

«Вам би варто було вдома зробити нормальні туалети і душ. От не поїхали б в Україну, уже б провели собі вдома каналізацію нарешті», – сказав Золкін, послухавши розповідь полоненого.

Нагадаємо, раніше блогер Володимир Золкін, що з початку збройного вторгнення в Україну записав сотні інтерв’ю із полоненими росіянами, вважає, що ті бояться повернутися додому навіть у рамках обміну. 

Також раніше російський окупант Дмитро Парамошкін, який побував на війні в Україні, потрапив у полон, був обміняний, заявив у інтерв'ю російським ЗМІ, що хоче знову поїхати в Україну

Додамо, що обмін полоненими раніше відбувся 28 червня. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів обмін за формулою 17 на 15.

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Теги: війна в Україні окупанти росія полон

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