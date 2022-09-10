Окупанти показали, як нищили українську символіку у Куп'янську (відео)

Сьогодні, 10 вересня, ЗСУ звільнили місто від російської окупації

Блогер Денис Казанський опублікував відео з раніше окупованого Куп'янська у Telegram.

«Відео з Куп'янська. Місяць тому. Дуже добре, що росіяни ретельно документували всі випадки колабораціонізму на окупованих територіях. Тепер навіть розслідування не потрібно проводити», – йдеться у повідомленні блогера.

За його словами, тут найширший простір для конспірологів.

«Бо все виглядає так, ніби вся мета Путіна полягала в тому, щоб спочатку виявити всіх проросійськи налаштованих колаборантів, а потім просто здати їх Україні», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів.

Нагадаємо, вчора у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Також українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині.

Водночас ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині.

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