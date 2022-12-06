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СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі і тепер він проситься на обмін в РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі і тепер він проситься на обмін в РФ (відео)
Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси
фото скріншот відео

За даними слідства, чоловік виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області

За матеріалами Служби безпеки до п’яти ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту «новоросія» Олега Царьова, повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до п’яти років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області.

Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

За це окупанти обіцяли йому «крісло» голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 травня СБУ затримала брата Царьова, який планував диверсії у східних регіонах.

Раніше СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Ексрегіоналу і колишньому псевдоспікеру «парламенту Новоросії» загрожує довічне позбавлення волі. 

Теги: Олег Царьов державна зрада СБУ

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