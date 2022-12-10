Нардеп Тищенко каже, що ловить колаборантів у лісі на Закарпатті

Тищенко проводить на Закарпатті рейди по лісових господарствах

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який днями втрапив у скандал, пояснив, що на Закарпаття приїхав боротися з незаконною вирубкою лісів. Про це він написав у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Продовжуємо шукати та боротися з російською агентурною мережею! За дорученням керівництва країни ми, Тимчасова Слідча Комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, здійснюємо робочу поїздку до Закарпаття», – написав Тищенко.

Тищенко зазначив, що українські ліси системно та навмисно вирубуються вже не один десяток років. А робиться це під тиском російського бізнесу та афілійованих з ними компаній.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хочу нагадати про «медведчуківські» лисі закарпатські гори та, як результат, паводки, а також затоплення сіл. Все це призвело до екологічної катастрофи! Вже забули?», - зауважив нардеп.

Він також розповів, що тимчасової слідчої комісії (ТСК) надійшла інформація від свідомих громадян, що в одному з районів Закарпаття проводиться «масова незаконна вирубка лісів спрямована на саботаж наказів головнокомандувача та підрив роботи енергетичної інфраструктури». Цю інформацію Тищенко разом з комісією і перевіряє.

«Ми, члени ТСК маємо підозру, що серед місцевих посадовців можуть бути російські агенти впливу, які працюють на знищення енергетичної інфраструктури. Зараз ТСК, небайдужі громадяни, спеціальні підрозділи ГУРу «Сонечно» та «Стугна», представники громадських організацій та місцева влада перевіряють цю інформацію! Тільки уявіть собі масштаби підриву президентської реформи! Вже на сьогодні за одну добу ТСК знайшло 5 тис кубометрів незаконно здобутого лісу. І в більшості він високої категорії! Так, дуб категорії «А» на ринку коштує 45-50 тисяч гривень за 1 куб. Загальна сума вкраденого приблизно 250 млн грн. Хто стоїть за цим? Прості лісники? Я звертаюся до керівників – ми не дамо прикриватися простими лісниками. Відповідати за ймовірні злочини будете саме ви!», - розповів Тищенко.

Також Тищенко заявив, що під час рейдів представники комісії стикнулися із прямими погрозами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відео однієї з перевірок політик опублікував у соцмережі.

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що Тищенко потрапив у черговий скандал. Він нібито із групою осіб намагався проникнути на територію приватного підприємства в Закарпатській області.

Також нещодавно Тищенко насмішив соцмережі, тим що «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману.