Головна Київ Новини
search button user button menu button

СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС (фото)
Після звільнення Харківщини колаборантка втекла до столиці
фото: пресслужба СБУ

Зрадниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишню голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була «заступником керівника» Курилівської громади. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Перебуваючи на «посаді», виконувала вказівки Кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора.

Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

4 фото
На весь екран

Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу.

Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Також у Мелітополі СБУ викрила колаборантку, яка віддала школи під казарми .

Теги: колабораціонізм деокупація Київ Харків СБУ звільнення документи ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Вчора, 17:50
Ексначальник СБУ Харківщини Роман Дудін
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
Третяк: «Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках»
Мер Рівного звернувся до СБУ через несправедливий розподіл електроенергії
Вчора, 18:52

Новини

СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС (фото)
СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС (фото)
Синоптична тривога. У Києві оголошено перший рівень небезпеки
Синоптична тривога. У Києві оголошено перший рівень небезпеки
Лівий берег столиці отримує лише третину потрібної електрики – Yasno
Лівий берег столиці отримує лише третину потрібної електрики – Yasno
Кличко попередив про сценарій «апокаліпсису» в столиці
Кличко попередив про сценарій «апокаліпсису» в столиці
Атака дронів на Київщину: Кулеба повідомив деталі
Атака дронів на Київщину: Кулеба повідомив деталі
Київ рясно засипало снігом (фото)
Київ рясно засипало снігом (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
11K
Росія планує новий наступ – Столтенберг
9385
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
8294
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
7922
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7772
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту