СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС (фото)

Зрадниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишню голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була «заступником керівника» Курилівської громади. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Перебуваючи на «посаді», виконувала вказівки Кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора.

Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

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Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу.

Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Також у Мелітополі СБУ викрила колаборантку, яка віддала школи під казарми .