Смерть зрадника Стремоусова – сигнал від Москви: пояснення

Загарбники мають звичку знищувати своїх приспішників, коли вони їм більше не потрібні

Напередодні з'явилася інформація, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Деякі експерти вважають, що загадкова і символічна загибель Стремоусова – завуальоване послання від Москви. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Мовляв, найодіознішого медійного представника місцевого «русского мира» вже немає, тому давайте домовлятися», – йдеться в дописі.

Останній допис ще живого херсонського колаборанта Стремоусова у його Telegram-каналі датований 7:48 ранку 9 листопада і звучить так: «За всіма напрямками Херсонської області укровермахт спробував просочитися, але був відбитий нашими військами… На цьому етапі ситуація перебуває під повним контролем російських військових». Втім, того ж дня Херсон оголосили зданим, а Стремоусова – мертвим. А раніше ж цю людину пропаганда позиціонувала «другою людиною Херсонської області».

«Смерть Стремоусова нікому не цікава. Навіть у Росії. Це лише її черговий, і до того ж не дуже корисний ідіот», – йдеться в повідомленні.

Хто такий Кирило Стремоусов У 2019-му Стремоусов балотувався в нардепи як самовисуванець у Херсонському окрузі №182 (набрав 1,74% голосів). Через рік спробував стати мером Херсона (набрав 1,37%). З 2014 року мав 10 судових справ за хуліганство.

Нагадаємо, російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Напередодні стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо згодом підтвердив загибель Кирила Стремоусова. Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.