У Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів
Вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки на чотирьох поверхах
Жителі тимчасово окупованого російськими загарбниками Мелітополя на Запоріжжі сьогодні зранку почули гучний вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
«Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.
«Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти», – додав Федоров.
Нагадаємо, що росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу.
Також Федоров повідомляв, що російські загарбники будують у Мелітополі фортифікаційні споруди, а значить будуть намагатися втримати місто.
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