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У Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів
У Мелітополі чергова «бавовна»
фото ілюстративне

Вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки на чотирьох поверхах

Жителі тимчасово окупованого російськими загарбниками Мелітополя на Запоріжжі сьогодні зранку почули гучний вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. 

«Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.

«Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти», – додав Федоров.

У Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів фото 1

Нагадаємо, що росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу.

Також Федоров повідомляв, що російські загарбники будують у Мелітополі фортифікаційні споруди, а значить будуть намагатися втримати місто. 

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Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна Україна Мелітополь росіяни

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