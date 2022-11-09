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Загибель колаборанта Стремоусова: з’явилися деталі та фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загибель колаборанта Стремоусова: з’явилися деталі та фото
Позашляховик Стремоусова дуже пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі
Риа новости

Водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення з вантажівкою

Винуватцем ДТП, у якій загинув заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на джерело.

Зазначається, що водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення. Також відомо, що позашляховик Стремоусова дуже пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі.

Загибель колаборанта Стремоусова: з’явилися деталі та фото фото 1
Загибель колаборанта Стремоусова: з’явилися деталі та фото фото 2

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо згодом підтвердив загибель Кирила Стремоусова.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. 

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Теги: Херсонщина Україна війна ДТП колабораціонізм росія

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