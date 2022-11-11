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У Мелітополі, імовірно, підірвався колаборант – соцмережі (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Мелітополі, імовірно, підірвався колаборант – соцмережі (фото)
 За попередньою інформацією, вибух стався із так званим «начальником департаменту культури та спорту» Бойком
фото з соцмереж

Офіційної інформації поки немає, також достеменно невідомо про стан зрадника Бойка

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали місцевого колаборанта Андрія Бойка. Будучи директором місцевої спортшколи, він став на бік ворога після окупації міста. Про це пишуть місцеві мешканці в соцмережах та агентство «РІА-Мелітополь».

«У Новому Мелітополі пролунав одиночний вибух. За чутками, підірвали авто Андрія Бойка – на Інтеркультурній, 398», – йдеться в повідомленні.

Журналісти підкреслили, що інформація про підрив авто колаборанта перевіряється та уточнюється.

Тим часом мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за його інформацією, вибух пролунав у будинку, де мешкав Бойко.

У Мелітополі, імовірно, підірвався колаборант – соцмережі (фото) фото 1
У Мелітополі, імовірно, підірвався колаборант – соцмережі (фото) фото 2

Зрадник Бойко у Мелітополі називав себе «начальником департаменту культури та спорту». До війни він був директором мелітопольської ДЮСШ №1 та співпрацював із депутатами. Після окупації міста став на бік ворога й очолив так звану спортивну сферу «адміністрації» загарбників. 

Нагадаємо, раніше у селі Вознесенка Мелітопольського району сили спротиву підпалили штаб росіян. Його окупанти розмістили в захопленому храмі. 

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Теги: вибух автомобіль Мелітополь

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