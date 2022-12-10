Гроссі пояснив, коли буде створена зона безпеки навколо Запорізької АЕС

Очільник МАГАТЕ заявив, що його організація робить усе можливе для стабілізації ситуації на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що його організація робить усе можливе для стабілізації ситуації на тимчасово захопленій росіянами Запорізькій АЕС. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

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За словами Гроссі, що зону безпеки навколо ЗАЕС вдасться створити вже найближчим часом.

«Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, крихкою та потенційно небезпечною, і ми робимо все можливе, щоб запобігти ядерній катастрофі, особливо з нашою пропозицією створити зону ядерної безпеки й охорони навколо об’єкта. Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною та Росією, і я сподіваюся, що зона буде узгоджена та впроваджена найближчим часом. Це необхідно терміново», – наголосив він.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що його організація робить усе можливе для стабілізації ситуації на тимчасово захопленій росіянами Запорізькій АЕС, у тому числі продовжуючи переговори щодо зони безпеки навколо об’єкта. Гроссі сподівається, що її вдасться створити вже найближчим часом, повідомляється на сайті МАГАТЕ.

«Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, крихкою та потенційно небезпечною, і ми робимо все можливе, щоб запобігти ядерній катастрофі, особливо з нашою пропозицією створити зону ядерної безпеки й охорони навколо об’єкта. Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною та Росією, і я сподіваюся, що зона буде узгоджена та впроваджена найближчим часом. Це необхідно терміново», – наголосив гендиректор.

У пресслужбі МАГАТЕ також розповіли, що цього тижня на ЗАЕС прибула нова група експертів.

Станом на 9 грудня агентство не виявило змін у статусі реакторних блоків станції – п’ятий і шостий продовжують працювати в режимі гарячої зупинки, виробляючи пару для майданчика і нагріваючи воду для теплопостачання району. АЕС далі отримує електрику лише за допомогою зовнішньої лінії напругою 750 кВ і резервної лінії напругою 330 кВ від сусідньої ТЕС.

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За даними організації, фахівці вже практично закінчили ліквідацію пошкоджень на майданчику, завданих російськими обстрілами протягом 19-20 листопада. Залишилися лише незначні пошкодження, які не викликають занепокоєнь щодо безпеки.

Нагадаємо, раніше Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС. Відтак МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.

Проте Росія заявила, що не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.