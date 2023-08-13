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Коли ЗСУ вдасться прорвати другу лінію оборони росіян: колишній «айдарівець» назвав терміни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Коли ЗСУ вдасться прорвати другу лінію оборони росіян: колишній «айдарівець» назвав терміни
Друга лінія оборони росіян складається з так званих опорників – опорних пунктів, які стоять на панівних висотках
фото з відкритих джерел

Швидкого прориву очікувати не варто

На напрямках Роботиного, Старомайорського та Оріхового ЗСУ подолали першу лінію оборони і фактично вже дійшли до другої лінії. Про це розповів колишній командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, третя лінія – найглибша.

«Це певною мірою лінія життєзабезпечення для перших двох. Її окремо тримати навряд чи буде реально. А от перші дві, вони розраховані саме на те, щоб довго й наполегливо відбивати наші штурми. Перша лінія, це були суцільні мінні поля. От саме сотні квадратних кілометрів замінованої території», – розповів Євген Дикий.

За мінними полями розташована пунктирна лінія з так званих опорників – опорних пунктів, які стоять на панівних висотках, звідки можна вести обстріли.

«Другу лінію оборони не можна було зробити як одне велике мінне поле, тому що тоді окупанти самі не змогли б пересуватися між першою та другою лініями», – пояснив військовий.

Дикий зазначає, що не варто очікувати, що тут буде швидкий прорив.

«Але якщо виходити не зі сподівання на диво, то на розбір першої лінії в нас пішло під два місяці. Є підстави вважати, що друга лінія буде даватися приблизно в такому ж темпі», – спрогнозував він.

Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.

Раніше українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Читайте також: Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
Теги: окупанти Айдар Євген Дикий

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