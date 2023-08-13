ЗСУ показали, як аеророзвідка ліквідує ворога під Бахмутом (відео)

Наші військові знищили окупантів за допомогою гаубиці М777

Українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки. Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

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За його словами, у Кліщіївці українська аеророзвідка виявила вогневий підрозділ окупантів та передала їх координати побратимам.

«Кліщіївка, Бахмутський напрямок. Аеророзвідка 80-ї ОДШБр виявила, вогневий підрозділ, 45 ОАБр знищив ворога за допомогою М777», – зазначив Сирський.

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Зазначимо, що Кліщіївка – одна з основних точок фронту під Бахмутом. Наприкінці 2022 року агресор із важкими боями брав це село, а потім зробив його своїм опорним пунктом.

Нагадаємо, що за даними The New York Times, Сили оборони України досягли тактично значимого прогресу в контрнаступі на двох напрямках.

Як повідомлялося, українські бійці просуваються на двох ділянках фронту, а саме у Запорізькій та Донецькій областях. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході.

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До слова, завершився 535-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали шість ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.