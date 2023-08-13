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ISW: Захисники закріпилися на лівобережжі Херсонщини, але це ще не плацдарм

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW: Захисники закріпилися на лівобережжі Херсонщини, але це ще не плацдарм
Українські розвідувальні групи проводять рейди через річку Дніпро
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Захисники зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів після кількох днів обмежених рейдів через Дніпро

Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що захисники зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів після кількох днів обмежених рейдів через річку Дніпро. Російські військові блогери стверджували, що українські розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачих Лагерів, хоча сам населений пункт досі окупований.

За словами аналітиків, українські розвідувальні групи продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані та проводять рейди через річку Дніпро. На думку фахівців, заяви росіян про те, що Сили оборони зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити: російські сили стурбовані тим, що ЗСУ зайняли напівстійкі позиції на березі.

В ISW вважають, що ефективна механізована контратака Росії може поставити під загрозу українську передову позицію, хоча незрозуміло, чи мають  мають окупанти необхідні для цього механізовані резерви.

Нагадаємо, що вчора ISW повідомляв, що ЗСУ нібито здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі не було ясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.

У Генштабі не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони нашими військовими на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

За заявою Міноборони, ЗСУ виконали певне завдання в районі тимчасово захопленого росіянами лівого берегу Херсонської області. Однак приводів для ажіотажу наразі немає.

Теги: ЗСУ Херсонщина контрнаступ

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