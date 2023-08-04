Контрнаступ на півдні: ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ – Міноборони

Зараз окупанти перекидають свої резерви як на південний, так і східний напрямок

Українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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«Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ та самі бойові дії», – розповіла вона.

Маляр зазначила, що зараз окупанти перекидають свої резерви як на південний, так і східний напрямок. Здебільшого це професійні солдати.

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Триває 527-ма доба широкомасштабної війни РФ проти Ураїни. Протягом доби ворог завдав 39 авіаційних ударів (застосувавши два ударні дрони Shahed-136/131, усі було знищено) та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.