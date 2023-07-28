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Аналітик показав супутниковий знімок лінії фронту в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аналітик показав супутниковий знімок лінії фронту в Україні
фото: Майкл Круікшенк/Твіттер

На лінії розмежування сірий колір понівечених земель межує із зеленим

Геопросторовий аналітик і журналіст Майкл Круікшенк опублікував супутниковий знімок України, на якому можна чітко простежити лінію фронту. Фото з’явилося у Твіттер Круікшенка.

«Дивовижно бачити, наскільки чітко визначена лінія фронту в Україні, навіть якщо дивитися з космосу на макрорівні. Сірий колір висохлого Каховського водосховища змінюється зеленим шрамом незібраного врожаю на полях, де занадто небезпечно вести сільське господарство», – написав Круікшенк.

Нагадаємо, триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими Силами оборони. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Теги: журналіст інфраструктура населення ворог фронт війна Каховська ГЕС

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