Аналітик показав супутниковий знімок лінії фронту в Україні

На лінії розмежування сірий колір понівечених земель межує із зеленим

Геопросторовий аналітик і журналіст Майкл Круікшенк опублікував супутниковий знімок України, на якому можна чітко простежити лінію фронту. Фото з’явилося у Твіттер Круікшенка.

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It's extraordinary to see how clearly defined the frontline now is in Ukraine, even when viewed from space at a macro scale.



The grey of the dried up Kakhovka Reservoir followed by a green scar of un-harvested fields where it is too dangerous for agriculture. pic.twitter.com/Z91POuIiY6 — Michael Cruickshank (@MJ_Cruickshank) July 27, 2023

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«Дивовижно бачити, наскільки чітко визначена лінія фронту в Україні, навіть якщо дивитися з космосу на макрорівні. Сірий колір висохлого Каховського водосховища змінюється зеленим шрамом незібраного врожаю на полях, де занадто небезпечно вести сільське господарство», – написав Круікшенк.

Нагадаємо, триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими Силами оборони. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.