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Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
фото з відкритих джерел

Унаслідок ворожих обстрілів по Херсонщині троє людей дістали поранення

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (3 вибухи), із мінометів у напрямку села Грем’яч Новгород-Сіверського району.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Протягом минулої доби росіяни здійснили 5 мінометних обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади.
Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі агресор два рази скеровував важку артилерію на Нікопольщину. Майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді.
Обійшлося без жертв та постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються.
Вчора вдень ворог тричі обстріляв Нікополь. З важкої артилерії до міста прилетіли півтора десятки снарядів.
Пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 2 газопроводи, 3 ЛЕП.

Запорізька область

Російські війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі – за добу 114 обстрілів прийшлося по 19 мирних містах і селах області.
100 артилерійських обстрілів здійснено по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам’янському, Степовому, П‘ятихатках та інших селах на лінії фронту. 9 обстрілів з РСЗВ завдав ворог по Новодарівці, Червоному, Левадному, Лобковому. Оріхів та Мала Токмачка постраждали від трьох авіаційних ударів, Ольгівське двічі атакували з БПЛА.
Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Оріхів постраждали 10 осіб, в тому числі й правоохоронці під час несення служби у прифронтовому місті. На жаль, на місці загинув 31-річний поліцейський. Поранення отримала родина — чоловіки 20 та 70 років й жінки 39 та 66 років. Зафіксовано 13 нових руйнувань житлових будинків та господарчих споруд.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Богодухівського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад населених пунктів Уди Богодухівського району, Стрілеча, Глибоке Харківського району, Охрімівка, Бударки Чугуївського району.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Луганщина

Рашисти стріляють по селах уздовж лінії фронту; Невське і Білогорівка – щоденні цілі.
За добу противник здійснив 141 обстріл (523 снаряди).

Донеччина

Росіяни здійснили 9 обстрілів населених пунктів: Авдіївка, с.Богоявленка, с.Щурове, с.Благодатне, Торецьк.
За добу – одну людину поранено.

Миколаївщина

Протягом минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Сьогодні зранку внаслідок ворожого обстрілу с. Велетенське важкі травми отримав 28-річний чоловік. Госпіталізований до реанімаційного відділення.
За добу по області противник здійснив 61 обстріл (365 снарядів), з них по м. Херсон – 3 обстріли (13 снарядів).
Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області; території та приміщення заводів у Херсоні; вежі мобільного зв'язку у Бериславі.
Всього за добу через російську агресію троє людей дістали поранення.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти поранення ворог втрати рашисти населення інфраструктура чоловік Херсон Запорізька область Авдіївка Торецьк Миколаїв обстріл росіяни

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