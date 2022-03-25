Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)

Українці знищили чергову партію російської техніки

Українські захисники знищили колону російської бронетехніки у Чернігівській області.

Як повідомляє оперативне командування «Північ», після зустрічі з військовими вона перестала бути придатною для використання.

В Оперативному командуванні «Північ» наголосили, що Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога.

«Їхні (росіян – ред.) броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими», – зазначили в командуванні.

Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі.

Напередодні військові повідомили, що росіяни крадуть трактори у чернігівських аграріїв.