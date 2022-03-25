Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
Українці знищили чергову партію російської техніки
Українські захисники знищили колону російської бронетехніки у Чернігівській області.
Як повідомляє оперативне командування «Північ», після зустрічі з військовими вона перестала бути придатною для використання.
В Оперативному командуванні «Північ» наголосили, що Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога.
«Їхні (росіян – ред.) броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими», – зазначили в командуванні.
Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі.
Напередодні військові повідомили, що росіяни крадуть трактори у чернігівських аграріїв.