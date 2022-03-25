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    Події в Україні

    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)

    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    фото: оперативне командування «Північ»

    Українці знищили чергову партію російської техніки

    Українські захисники знищили колону російської бронетехніки у Чернігівській області.

    Як повідомляє оперативне командування «Північ», після зустрічі з військовими вона перестала бути придатною для використання.

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    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)
    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)

    В Оперативному командуванні «Північ» наголосили, що Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога.

    «Їхні (росіян – ред.) броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими», – зазначили в командуванні.

    Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі.

    Напередодні військові повідомили, що росіяни крадуть трактори у чернігівських аграріїв.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Чернігівщина українці військові військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Колона російської техніки не пережила зустріч із Збройними силами (фото)