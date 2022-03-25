Розвідка добула список артилеристів, які обстрілюють українські міста

На території України воює російський артилерійський полк, який базується у чеченському селі Шалі

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України виклало у відкритий доступ черговий список російських військових – учасників війни проти України. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ГУР.

У списку 50-го самохідного артилерійського полку 42-ї мотострілецької дивізії (військова частина №53185), оприлюдненому українською розвідкою, 667 осіб.

В полку 27 офіцерів (з них 12 – старший офіцерський склад), прапорщики, сержантський та рядовий склад.

Командир полку – полковник Сергій Саладін. Начальник штабу - підполковник Денис Алексєєв. Керівник полкової розвідки – капітан Дмитро Щелкунов.

На озброєнні полку перебувають 36 самохідних гаубиць «Мста-С» (модифікація 2С19М1) та 17 реактивних систем залпового вогню 2Б26 «Град».

Повністю список можна переглянути за посиланням.

«За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності», – нагадали у Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, що 22 березня українська розвідка оприлюднила список військовослужбовців танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

А 19 березня Головне управління розвідки виклало у відкритий доступ список військовослужбовців 559 авіаційного полку, що у мирний час базувався в місті Морозовськ Ростовської області Росії, а зараз бере участь у російсько-українській війні, бомбардуючи мирні українські міста.

Додамо, що у війні проти України беруть участь не тільки військовослужбовці підрозділів збройних сил Російської Федерації, що базуються на території Чеченської республіки, а й співробітники силових відомств Чечні, підконтрольні особисто керівнику республіки Рамзану Кадирову.

Так, ще у кінці лютого під Києвом українські війська знищили близько половини 141-го спеціалізованого моторизованого полку Федеральної служби військ національної гвардії РФ та особисто полковника Магомеда Тушаєва, який був близьким до Кадирова.