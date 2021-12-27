«Велика Росія відроджується»: Москва погрозами привітала США з Різдвом (відео)

Написи транслювали на будівлю американського посольства

На будівлі американського посольства у Москві 26 грудня з’явилося нібито привітання з Різдвом. При цьому воно складалося з погроз. Написи транслювали за допомогою світлового шоу. Відео у мережі поширив Володимир Лукашевич.

«Дядьку Семе, з Різдвом. 30 років тому у тебе був прекрасний подарунок. 25 грудня 1991 року». Після цього на стіні з’явилося зображення Михайла Горбачова.

«Але більше подарунків не буде. Крим. Олімпіада. Чемпіонат світу з футболу. Велика Росія відроджується!», – ішлося у написах.

Раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Вашингтон готовий ввести жорсткі санкції проти Росії. Це трапиться, якщо Кремль наважиться на повномасштабне вторгнення до України.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що масштабні санкції на випадок подальшої агресії Росії щодо України вже підготовлені.

Нещодавно ЄС пригрозив Росії новими санкціями в разі подальшої агресії проти України.

Як відомо, Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

До слова, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

До слова, колишній спецпредставник США по Україні вважає, що Заходу необхідно поміняти свою політику – вводити санкції не після певних дій Росії, а превентивно.

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