Якби не контрабанда, ми могли б давно полетіти в космос

Кожного року Україна втрачає мільярди доларів на митниці

Ракета Ariane 5 з орбітальним телескопом «Джеймс Вебб» успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані.

Він вивчатиме найдавніші у Всесвіті зірки та галактики, що сформувалися після Великого Вибуху, а також займатиметься пошуком потенційно придатних для життя планет.

Телескоп «Джеймс Вебб» має у 7 разів більші технічні можливості, ніж його всесвітньо відомий попередник «Хаббл».

Час роботи телескопу розрахована від 5 до 10 років.

Вартість проекту – 10 млрд дол США.

Це 25% бюджету України – величезні кошти, подумаєте Ви і будете праві.

З іншого боку, це лише рік роботи митниці без контрабанди чи податкової без скруток або декілька років Великого Будівництва без відкатів – і в 2022 можна було б замість маленького супутника запустити Найбільший Телескоп. Вперше!

Але для чого високі технології і світло галактик, якщо вся нація спостерігає за світлом з Банкової.

Та й вкраденим грошам безпечніше на офшорах, аніж вбухувати їх в якусь ракету, яка полетить/не полетить, пришле якісь незрозумілі сигнали і фото.

Таке можна і в фотошопі напиляти під умовною назвою «Висадка Зеленського на Місяці», якщо раптом захочеться побачити зорі в калюжі під ногами…

Джерело: блог Володимира Омеляна

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