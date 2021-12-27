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    Якби не контрабанда, ми могли б давно полетіти в космос

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    &laquo;Джеймс Вебб&raquo; є неймовірним досягненням людського генію - Якби не контрабанда, ми могли б давно полетіти в космос
    «Джеймс Вебб» є неймовірним досягненням людського генію
    фото: nasa.gov

    Кожного року Україна втрачає мільярди доларів на митниці

    Ракета Ariane 5 з орбітальним телескопом «Джеймс Вебб» успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані.

    Він вивчатиме найдавніші у Всесвіті зірки та галактики, що сформувалися після Великого Вибуху, а також займатиметься пошуком потенційно придатних для життя планет.

    Телескоп «Джеймс Вебб» має у 7 разів більші технічні можливості, ніж його всесвітньо відомий попередник «Хаббл».

    Час роботи телескопу розрахована від 5 до 10 років.

    Вартість проекту – 10 млрд дол США.

    Це 25% бюджету України – величезні кошти, подумаєте Ви і будете праві.

    З іншого боку, це лише рік роботи митниці без контрабанди чи податкової без скруток або декілька років Великого Будівництва без відкатів – і в 2022 можна було б замість маленького супутника запустити Найбільший Телескоп. Вперше!

    Але для чого високі технології і світло галактик, якщо вся нація спостерігає за світлом з Банкової.

    Та й вкраденим грошам безпечніше на офшорах, аніж вбухувати їх в якусь ракету, яка полетить/не полетить, пришле якісь незрозумілі сигнали і фото.

    Таке можна і в фотошопі напиляти під умовною назвою «Висадка Зеленського на Місяці», якщо раптом захочеться побачити зорі в калюжі під ногами…

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: технології NASA Володимир Зеленський ракета
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    Якби не контрабанда, ми могли б давно полетіти в космос