Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
Внаслідок обстрілу одному із постраждалих відірвало ногу
Російські загарбники обстріляли два населених пункти на Херсонщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.
Через обстріл села Нова Дмитрівка Олександрівського району постраждав один чоловік – йому відірвало ногу.
Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.
Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Краматорськ. Ракета впала біля дитсадка.
До слова, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.
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