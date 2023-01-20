Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу одному із постраждалих відірвало ногу

Російські загарбники обстріляли два населених пункти на Херсонщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

Через обстріл села Нова Дмитрівка Олександрівського району постраждав один чоловік – йому відірвало ногу.

Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Краматорськ. Ракета впала біля дитсадка.

До слова, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється. 

Теги: Херсонщина війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади, а на ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка.
Ракета впала біля дитсадка: росіяни обстріляли Краматорськ (фото)
Сьогодні, 11:38
Внаслідок влучення снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови пошкоджено три будинки
Росіяни посилили терор Запорізької області: ворог здійснив артилерійський обстріл (фото)
17 сiчня, 08:06
Удар по Краматорську: влада повідомила про жертви
Удар по Краматорську: влада повідомила про жертви
Сьогодні, 14:24

Події в Україні

Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні
Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні
Українські сапери закінчили навчання в одній із найбільш замінованих країн світу
Українські сапери закінчили навчання в одній із найбільш замінованих країн світу
Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову
Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову
Удар по Краматорську: влада повідомила про жертви
Удар по Краматорську: влада повідомила про жертви
Катастрофа у Броварах: стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС
Катастрофа у Броварах: стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
15K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
14K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
12K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
11K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту