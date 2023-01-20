Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі

Внаслідок обстрілу одному із постраждалих відірвало ногу

Російські загарбники обстріляли два населених пункти на Херсонщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

Через обстріл села Нова Дмитрівка Олександрівського району постраждав один чоловік – йому відірвало ногу.

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Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Краматорськ. Ракета впала біля дитсадка.

До слова, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.