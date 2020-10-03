Командування Повітряних сил різко відреагувало на заяву голови Харківської ОДА щодо затримки АН-26



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Місце катастрофи АН-26

«Брехня і маніпуляція» - командування Повітряних сил

Командування Повітряних сил ЗСУ називає брехнею і маніпуляцією заяву голови Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літакові з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який потім зазнав катастрофи.

Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

«Хоч на ефір пан Кучер не прийшов, у прямому включені він ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв, ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш. Брехня і маніпуляція!

Абсурдність тверджень цього чиновника підтвердили усі гості студії Шустера, і навіть однопартійка від «Слуги народу» Ірина Верещук. Намагались втихомирити молодого очільника області, наводили зрозумілі аргументи, але марно. Можливо, пора вже дзвонити очільнику Служба безпеки України з приводу цього «губєрнатора», чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні!

Шановні журналісти, блогери, державні діячі, які минулого вечора скопіювали гучний «сенсаційний» заголовок із «літаком сина командувача». Це відверта брехня та маніпуляція! Цей літак жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26Ш!», – йдеться на сторінці Командування.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 2 жовтня, в ефірі програми «Свобода слова» з Савіком Шустером глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.

У свою чергу, Дроздов заявив, що ніякої вказівки керівнику польотів не робив.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

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