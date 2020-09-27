Курсанта, який вижив у катастрофі АН-26, допитало ДБР



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В’ячеслава врятував певний збіг обставин. Його прикрили від вогню уламки фюзеляжу

Інформація, яку курсант надав, поки не розголошується

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер після відвідування Золочевського у шпиталі, передає Укрінформ.

«Слідчі ДБР вже ставили йому питання, певні обставини він згадує (перед падінням), вони викладені в протоколі допиту. Пізніше, я думаю, це стане відомим. Сьогодні, я можу сказати, він додатково повідомив, що вцілів, бо знаходився в певній «капсулі» з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями й зміг покинути літак, який палав», – розповів Кучер.

Зі свого боку, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що в курсанта Золочевського спостерігається позитивна динаміка одужання.

«Добу він (Золочевський) провів із позитивною динамікою, температури немає, показники в нормі. Зробили перев’язку, рани загоюються. Ведеться комплексна робота, з ним працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог.», – зазначив Хорошун.

Разом з тим, Кучер повідомив, що від понеділка, 28 вересня, почнеться забір ДНК-зразків у родичів загиблих у авіакатастрофі на Харківщині, щоб ідентифікувати тіла курсантів і офіцерів.

Експертизи, за даними голови ОДА, проводитимуть у Харкові.

Нагадаємо, знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області. Бортові самописці вціліли, але їх іще не вилучено із літака.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.