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    Суспільство

    Міністр оборони відсторонив сімох посадовців після аварії Ан-26

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    25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва&nbsp;розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України - Міністр оборони відсторонив сімох посадовців після аварії Ан-26
    25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України

    Відсторонені заступники керівника університету і члени бригади

    Міністерство оборони України відсторонило сімох чиновників після аварії літака Ан-26 під Чугуєвом. З них п'ятеро – члени бригади, двоє – заступники керівника Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба.

    Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

    «Указом міністра оборони відразу були відсторонені сім посадових осіб: двоє – заступники керівника університету і п'ятеро – члени бригади», – зазначив Уруський.

    Зазначимо, Харківський університет повітряних сил тимчасово не буде проводити навчальні польоти за участі Ан-26 через катастрофу в Чугуєві.

    Напередодні стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

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    Харків міністр Міноборони авіакатастрофа літак університет
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