Кучер: посадку Ан-26 затримали, бо перед ним сідав літак із сином командувача Повітряних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Кучер зазначив, що не має на увазі те, що Ан-26 спеціально затримали через перебування на іншому борту сина командувача Повітряних сил ЗСУ

Очільник Повітряних сил ЗСУ закликав главу Харківської ОДА «не робити поспішних висновків»

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.

«Ви (Дроздов, – ред.) сказали з приводу свого сина, який знаходився на другому борту (борт, який приземлився першим – ред.). Це те, про що я говорю, що пріоритет посадки був даний другому борту, який був справний. Ви це підтвердили, я собі ніколи не дозволяв публічно до цієї розмови озвучувати цю історію, хоча я знав про все. При цьому було відомо на момент посадки першого борта, що другий (який розбився) несправний», – сказав Кучер в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, ці факти приховувалися останні дні.

Після уточнення ведучого Олексій Кучер зазначив, що не має на увазі те, що Ан-26 спеціально затримали через перебування на іншому борту сина командувача Повітряних сил ЗСУ.

Олексій Дроздов у відповідь закликав Кучера «не робити поспішних висновків».

«Як усі батьки, коли я отримав інформацію, що літак розбився, протягом 20 хвилин я був в такому ж стані. Я б попросив, якщо людина не розбирається в порядку виконання польотів, організації, не робити поспішних висновків», – сказав Дроздов.

«Літак, який перебував на посадці на відстані 4 кілометрів, або літак, який перебував на траверсі і ще має пролетіти по прямій десь 6 кілометрів, аби виконати розворот і зайти на посадку… Будь ласка, спершу порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів», — додав він.

Командувач Повітряних сил також заявив, що не давав жодної вказівки керівнику польотів.

Зазначимо, Харківський університет повітряних сил тимчасово не буде проводити навчальні польоти за участі Ан-26 через катастрофу в Чугуєві.

Напередодні стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.