Кучер: посадку Ан-26 затримали, бо перед ним сідав літак із сином командувача Повітряних сил
Очільник Повітряних сил ЗСУ закликав главу Харківської ОДА «не робити поспішних висновків»
Глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.
«Ви (Дроздов, – ред.) сказали з приводу свого сина, який знаходився на другому борту (борт, який приземлився першим – ред.). Це те, про що я говорю, що пріоритет посадки був даний другому борту, який був справний. Ви це підтвердили, я собі ніколи не дозволяв публічно до цієї розмови озвучувати цю історію, хоча я знав про все. При цьому було відомо на момент посадки першого борта, що другий (який розбився) несправний», – сказав Кучер в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».
За його словами, ці факти приховувалися останні дні.
Після уточнення ведучого Олексій Кучер зазначив, що не має на увазі те, що Ан-26 спеціально затримали через перебування на іншому борту сина командувача Повітряних сил ЗСУ.
Олексій Дроздов у відповідь закликав Кучера «не робити поспішних висновків».
«Як усі батьки, коли я отримав інформацію, що літак розбився, протягом 20 хвилин я був в такому ж стані. Я б попросив, якщо людина не розбирається в порядку виконання польотів, організації, не робити поспішних висновків», – сказав Дроздов.
«Літак, який перебував на посадці на відстані 4 кілометрів, або літак, який перебував на траверсі і ще має пролетіти по прямій десь 6 кілометрів, аби виконати розворот і зайти на посадку… Будь ласка, спершу порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів», — додав він.
Командувач Повітряних сил також заявив, що не давав жодної вказівки керівнику польотів.
Зазначимо, Харківський університет повітряних сил тимчасово не буде проводити навчальні польоти за участі Ан-26 через катастрофу в Чугуєві.
Напередодні стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.
Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
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Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.
Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.
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