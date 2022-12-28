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Реванш Московської церкви у Конституційному суді зірвався в останній момент

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Реванш Московської церкви у Конституційному суді зірвався в останній момент
Нові доповідачі переписали проєкт рішення судді Завгородньої, але до останнього існував ризик зриву голосування
фото з відкритих джерел

Перейменування УПЦ МП. Суддя Завгородня, чоловік якої є громадянином Росії, готувала проєкт рішення на користь Московської церкви…

Суддя Конституційного суду Ірина Завгородня, яка вже відправлена у відставку, готувала проєкт рішення, який визнавав би неконституційними зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Про це йдеться у публікації «Главкома» «На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла».

У січні 2019 року на цю суддю було розподілено конституційне подання 49 нардепів VIII скликання, більшість яких колишні члени Партії регіонів.

(для перегляду – натисніть на документ)

Парламентарі просили перевірити на відповідність Конституції зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», які передбачали відображення у назві релігійних організацій керівного центру, який розташований у державі-агресорці.

Ухваленням цього закону тодішня влада намагалася змусити УПЦ МП перейменуватися у «Російську православну церкву в Україні». 

«Завгородня готувала проєкт рішення, який визнавав би неконституційними зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Словом, це підіграло би московським попам», – розповіло «Главкому» високопоставлене джерело у  Конституційному суді.

Після відходу з посади судді Завгородньої, на початку грудня 2022 року за цю справу взялися судді Сергій Головатий (нині є виконувачем обов’язків голови Конституційного суду) і Олександр Петришин, який за квотою президента Зеленського став суддею Конституційного суду.

«Нові доповідачі переписали проєкт рішення Завгородньої. Але до останнього існував ризик зриву голосування. Орієнтовно вагалися четверо суддів із 13-ти. Для ухвалення рішення необхідно, щонайменше, 10 голосів. Все ж у підсумку знайшлося 11 голосів», – додало джерело «Главкому».

Відділ комунікацій та правового моніторингу Конституційного суду обмежився коротким повідомленням: «Ухвалюючи рішення, Конституційний суд України врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено: «сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву».

Додамо, що Ірину Завгородню було призначено суддею у вересні 2018 року за квотою Верховної Ради. А вже 7 грудня 2022 року, не досидівши дев’ятирічну суддівську каденцію, пішла у відставку.

«Главком» писав про чоловіка Завгородньої, який має російське громадянство і в 2020 року став власником столичної квартири, вартість якої на ринку оцінювалася у 13 млн грн.

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Теги: церква Російська православна церква в Україні Конституційний суд

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