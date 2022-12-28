Московський патріархат відмовився змінювати назву, попри рішення Конституційного суду

Юрист церкви Московського партріархату заявляє, що в законі нібито нічого не сказано саме про УПЦ

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не збираються виконувати рішення Конституційного суду від 27 грудня, яке забовʼязало організацію вказувати у назві приналежність до Росії. Про це заявив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бахов заявив, що юридично рішення Конституційного суду не забовʼязує УПЦ МП змінювати свою назву.

«Конституційний суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас варто відзначити, що рішення КСУ не зобов'язує УПЦ змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції», – стверджує протоієрей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Юрист заявив, що організація зареєстрована в Україні відповідно до всіх законів, а засновником є УПЦ. Також в законі нібито нічого не сказано саме про УПЦ.

«Попри рішення КС, на сьогодні немає жодних законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ», – вважає Бахов.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації.

Нардеп від «Європейської солідарності», експрезидент України Петро Порошенко привітав рішення Конституційного суду України. Порошенко закликав владу продовжити розпочату у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській церкві.