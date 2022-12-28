Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Московський патріархат відмовився змінювати назву, попри рішення Конституційного суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Московський патріархат відмовився змінювати назву, попри рішення Конституційного суду
фото з відкритих джерел

Юрист церкви Московського партріархату заявляє, що в законі нібито нічого не сказано саме про УПЦ

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не збираються виконувати рішення Конституційного суду від 27 грудня, яке забовʼязало організацію вказувати у назві приналежність до Росії. Про це заявив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

Бахов заявив, що юридично рішення Конституційного суду не забовʼязує УПЦ МП змінювати свою назву.

«Конституційний суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас варто відзначити, що рішення КСУ не зобов'язує УПЦ змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції», – стверджує протоієрей.

Юрист заявив, що організація зареєстрована в Україні відповідно до всіх законів, а засновником є УПЦ. Також в законі нібито нічого не сказано саме про УПЦ.

«Попри рішення КС, на сьогодні немає жодних законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ», – вважає Бахов.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації. 

Нардеп від «Європейської солідарності», експрезидент України Петро Порошенко привітав рішення Конституційного суду України.  Порошенко закликав владу продовжити розпочату у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській церкві. 

Читайте також:

Теги: росія війна Російська православна церква в Україні Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Секретар РНБО виразив здивування щодо звернення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла до президента Володимира Зеленського
«Путін – Сатана»: Данілов різко звернувся до представників Московської церкви
Вчора, 21:08
Під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі СБУ знайшла мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії
Чи залишиться Московська церква у Лаврі? Мінкульт дав відповідь
Вчора, 17:59
Митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент заперечує, що Московська церква релігійно підпорядкована Росії
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02

Події в Україні

Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП
Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП
Обстріл Херсона та атака на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Обстріл Херсона та атака на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Окупанти вдарили ракетами по Харкову
Окупанти вдарили ракетами по Харкову
В Україні скасовано повітряну тривогу
В Україні скасовано повітряну тривогу
Московський патріархат відмовився змінювати назву, попри рішення Конституційного суду
Московський патріархат відмовився змінювати назву, попри рішення Конституційного суду
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
42K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
19K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
13K
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
12K
Уряд ліквідував Фонд соціального страхування: що чекає на українців
7668
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб

Новини

ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту