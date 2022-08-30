Кремль намагається зберегти ілюзію великих військових успіхів в Україні – ISW

Російські пропагандисти стверджують, що український контрнаступ на півдні був невдалий

Російська влада намагається підтримувати видимість великих військових успіхів РФ в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові оголосили, що українські сили розпочали контрнаступальну операцію в Херсонській області 29 серпня після того, як на кілька тижнів були серйозно порушені російські наземні лінії зв’язку.

Увечері 29 серпня Міноборони Росії заявило, що український контрнаступ був обмеженим, невдалим, задавши тон подальшим обговоренням контрнаступу в російському медіапросторі.

Російські пропагандисти здебільшого стверджували, що повідомлення про український контрнаступ були роздутими, фейковими або невдалими, стверджуючи, що українським силам наразі не вистачало спроможності прорвати російські оборонні лінії.

«Ці зневажливі заяви вказують на те, що Кремль намагається підтримувати фасад великих військових успіхів Росії в Україні», – йдеться у звіті ISW.

Російські та західні джерела стверджували, що за першу добу контрнаступу українські війська звільнили п'ять населених пунктів, проте українські джерела на момент публікації не повідомляли про звільнення жодного населеного пункту.

Ключові висновки ISW за 29 серпня:

Українські військові повідомили, що 29 серпня українські війська почали контрнаступальну операцію в Херсонській області.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції вирушила на станцію.

Російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північ від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, на південь від Бахмута та на заході Донецької області.

Російські війська продовжували наступати в районі Донецька.

Російські війська не проводили підтверджених наземних атак на північному сході Харківської області.

Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Російські суб’єкти продовжували намагатися формувати нові батальйони, залучати новобранців і примушувати призовників до підписання військових контрактів.

Українська партизанська діяльність продовжує загрожувати контролю російської окупаційної влади на окупованих територіях.

Як повідомлялося, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.

30 серпня вранці на вулицях Херсона розпочалася перестрілка.