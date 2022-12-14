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Розвідка Британії повідомила про міжусобиці у верхівці силового блоку РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії повідомила про міжусобиці у верхівці силового блоку РФ
фото з відкритих джерел

Коментарі Гіркіна підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають серед російських силовиків

Висміювання ексватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Гіркіним дій російського командування у війні підтверджує наявність серйозних протиріч щодо ведення війни всередині російського суспільства. Так вважають аналітики міністерства оборони Великої Британії. 

Розвідка зазначає, що 6 грудня Гіркін, заявив, що провів два місяці у складі батальйону терористичного угрупування «ДНР» на передовій. Та стверджує, що його останній досвід виявив «кризу стратегічного планування» у війні Росії проти України. 

Крім цього, Гіркін висміяв нинішній акцент російської армії на будівництві великих позиційних оборонних споруд та поставив під сумнів їхню користь у сучасній війні. 

«Коментарі Гіркіна підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають серед російських силовиків. Чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника генштабу РФ генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак міжфракційна напруженість, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії», – йдеться в повідомленні.

Розвідка Британії повідомила про міжусобиці у верхівці силового блоку РФ фото 1

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Велика Британія війна росія окупанти Україна

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