Мінськ втрачає віру в Путіна. Глава уряду просить посилювати контакти із Заходом

Головченко наголосив дипломатам, що слід напрацьовувати базу зарубіжних контактів високого рівня

Прем’єр-міністр Білорусії Роман Головченко закликав білоруських дипломатів напрацьовувати контакти із Заходом. Про це він сказав, представляючи нового главу МЗС Сергія Алейника колективу міністерства, передає «Белта».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Головченко зазначив, що дипломатам слід напрацьовувати базу зарубіжних контактів високого рівня, незважаючи на негативне ставлення до Білорусії з боку окремих західних країн.

«Якими не були б відносини в публічній площині, дипломати зобов'язані вести і непублічну переговорну роботу», – зазначив прем'єр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Головченко наголосив на необхідності використовувати всі наявні майданчики для доведення позиції Мінська з питань внутрішньої та зовнішньої політики.

«Причому робити це ефективно: не просто вибухнути коментарем десь, а працювати активно та наступально. Незважаючи на те, що іноді нас не хочуть чути (або вдають), ви повинні добиватися того, щоб позиція Білорусі звучала чітко та голосно. Нехай із нами зараз не всі погоджуються, але голос Білорусі мають чути та розуміти наші підходи», – додав він.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила про міжусобиці у верхівці силового блоку РФ

Додамо, що Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.