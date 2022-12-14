Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мінськ втрачає віру в Путіна. Глава уряду просить посилювати контакти із Заходом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінськ втрачає віру в Путіна. Глава уряду просить посилювати контакти із Заходом
фото з відкритих джерел

Головченко наголосив дипломатам, що слід напрацьовувати базу зарубіжних контактів високого рівня

Прем’єр-міністр Білорусії Роман Головченко закликав білоруських дипломатів напрацьовувати контакти із Заходом. Про це він сказав, представляючи нового главу МЗС Сергія Алейника колективу міністерства, передає «Белта».

Головченко зазначив, що дипломатам слід напрацьовувати базу зарубіжних контактів високого рівня, незважаючи на негативне ставлення до Білорусії з боку окремих західних країн.

«Якими не були б відносини в публічній площині, дипломати зобов'язані вести і непублічну переговорну роботу», – зазначив прем'єр.

Крім того, Головченко наголосив на необхідності використовувати всі наявні майданчики для доведення позиції Мінська з питань внутрішньої та зовнішньої політики.

«Причому робити це ефективно: не просто вибухнути коментарем десь, а працювати активно та наступально. Незважаючи на те, що іноді нас не хочуть чути (або вдають), ви повинні добиватися того, щоб позиція Білорусі звучала чітко та голосно. Нехай із нами зараз не всі погоджуються, але голос Білорусі мають чути та розуміти наші підходи», – додав він.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила про міжусобиці у верхівці силового блоку РФ

Додамо, що Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні. 

Зазначимо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

Читайте також: Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
Теги: Білорусь Україна путін росія окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки білоруси метушаться, українці та поляки розробляють спільний план дій на випадок загрози
Білорусь демонстративно «перевіряє боєготовність» армії на кордоні: реакція України 
Вчора, 18:31
Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням
Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням
Сьогодні, 10:05
Великої пресконференції Путіна не буде
Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
Вчора, 10:28

Політика

Мінськ втрачає віру в Путіна. Глава уряду просить посилювати контакти із Заходом
Мінськ втрачає віру в Путіна. Глава уряду просить посилювати контакти із Заходом
Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням
Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням
У Росії розпочали «боротьбу з нацизмом» за допомогою тестів ДНК
У Росії розпочали «боротьбу з нацизмом» за допомогою тестів ДНК
Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: оцінка ISW
Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: оцінка ISW
ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot
ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot
Війна Путіна з Україною розв'язує руки спецслужбам РФ – ISW
Війна Путіна з Україною розв'язує руки спецслужбам РФ – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
27K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
17K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
13K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
8784
Ворожі «Шахеди» атакують Київщину: вибухи лунають у столиці (відео)
7241
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту