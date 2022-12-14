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Путін відмовився брати участь у ще одному традиційному заході

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін відмовився брати участь у ще одному традиційному заході
фото з відкритих джерел

Диктатор не братиме участь у хокейному матчі на Червоній площі

Традиційної зустрічі титулованих учасників Нічної хокейної ліги за участю російського диктатора Володимира Путіна на Красній площі цього року не буде. Про це повідомив повідомив його речник Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

«Ні. Цього року не планується», – відповів Пєсков.

Путін відмовився брати участь у ще одному традиційному заході фото 1

У 2021 році матч на Красній площі також не відбувся. Проте Путін разом зі самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком у складі однієї команди зіграв із вихованцями дитячо-юнацької спортшколи у Ленінградській області.

Нагадаємо, Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні. 

Британська розвідка назвала можливі причини такого рішення.

Крім того, цього року Путін, ймовірно, не виступатиме з посланням Федеральним зборам.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

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Теги: росія хокей путін окупанти війна

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