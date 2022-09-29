Кремль поповнює підрозділи на фронті за рахунок ув’язнених – Генштаб

До навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії

Кремль також продовжує вживати заходів з поповнення втрат у живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За наявною інформацією Генерального штабу ЗСУ, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня. Окрім цього, ворог направляє до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.

«Так, 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло сім одиниць танків, дві з яких потрапили у ДТП під час слідування. Належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли», – додали наші воїни.

Також повідомлялося, що РФ дала команду кидати мобілізованих кримських татар у найбільш гарячі точки.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.